"Попал под влияние "нациков": Путин выдвинул обвинение Зеленскому

Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, считает Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений.
Такое заявление в адрес украинского лидера он сделал в ходе вресс-конференции в Москве, трансляция которой проходила на портале YouTube.
Хозяин Кремля также подчеркнул, что Зеленский якобы попал под влияние националистических сил.
По его мнению, такая же ситуация была и во время предыдущего руководсства Украины.
"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", - уверен Путин.
Новость обновляется.
Автор: Алексей Тычина