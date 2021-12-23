"Попал под влияние "нациков": Путин выдвинул обвинение Зеленскому

Владимир Путин выдвинул обвинение в адрес Владимира Зеленского / УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений.

Такое заявление в адрес украинского лидера он сделал в ходе вресс-конференции в Москве, трансляция которой проходила на портале YouTube.

Хозяин Кремля также подчеркнул, что Зеленский якобы попал под влияние националистических сил.

По его мнению, такая же ситуация была и во время предыдущего руководсства Украины.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", - уверен Путин.

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