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Попал в жернова судьбы: в Николаеве обвальщик мяса упал в пресс и погиб

19 декабря 2021, 11:39
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Какие именно факторы привели к чрезвычайному происшествию, на данный момент пока не установлено. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Николаеве обвальщик мяса упал в пресс и погиб / УНИАН

В Николаеве работника частного предприятия "Таврия Плюс", который занимался обвалкой туш крупного рогатого скота, затянуло в упаковочный пресс. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Об этом сообщает портал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по вопросам труда.

"34-летнего мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", ‒ заявили чиновники.

Какие именно факторы привели к чрезвычайному происшествию, на данный момент пока не установлено. Сейчас расследованием смертельного случая занимаются правоохранители, а управление Гоструда по Николаевской области занимается созданием специальной комиссии по факту инцидента.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на проспекте имени Вячеслава Черновола (район Солдатская слободка) произошел трагический несчастный случай – мужчине оторвало ногу промышленным миксером-бетономешалкой на строительной площадке.

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