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Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы

23 июля 2021, 11:04

Все микрорайоны популярного украинского курорта на Азовском море оказались затопленными осадками, а автомобили плавали, как подводные лодки.

Бердянск, потоп
Популярный украинский курорт ушел под воду/ Про Бердянск

В Бердянске 22 июля прошел сильный ливень. Осадки начались в 16.00 и в течение нескольких часов полностью затопили город. Движение транспорта парализовало.Об этом сообщает портал Про Бердянск.

Кроме того, отмечается, что центр города вновь оказался под водой. Дренажная система в Бердянске вновь не справилась с осадками.

Все микрорайоны города оказались затопленными осадками, а автомобили плавали, как подводные лодки. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского в Бердянске. Предварительно, инцидент произошел из-за обрыва провода, который упал в лужу, погибли двое прохожих.

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Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области 4 июля прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии.

Позднее в КП Бердянскводоканал рассказали, что произошел порыв во внутридомовых сетях, на время ремонтных работ водоснабжение отключили.

Ветер повалил несколько деревьев – они и порвали линию электропередач. Без электроэнергии оставалась часть города, село Нововасильевка, насосная станция и колония.

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