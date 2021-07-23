Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы

Популярный украинский курорт ушел под воду/ Про Бердянск

В Бердянске 22 июля прошел сильный ливень. Осадки начались в 16.00 и в течение нескольких часов полностью затопили город. Движение транспорта парализовало.Об этом сообщает портал Про Бердянск.

Кроме того, отмечается, что центр города вновь оказался под водой. Дренажная система в Бердянске вновь не справилась с осадками.

Все микрорайоны города оказались затопленными осадками, а автомобили плавали, как подводные лодки. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского в Бердянске. Предварительно, инцидент произошел из-за обрыва провода, который упал в лужу, погибли двое прохожих.

Читайте также"Треш" в Бердянске: туристов атакуют морские блохи и не дают купаться

Реклама

Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области 4 июля прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии.

Позднее в КП Бердянскводоканал рассказали, что произошел порыв во внутридомовых сетях, на время ремонтных работ водоснабжение отключили.

Ветер повалил несколько деревьев – они и порвали линию электропередач. Без электроэнергии оставалась часть города, село Нововасильевка, насосная станция и колония.