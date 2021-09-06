Порезала вены и открыла газ: на Запорожье женщина пыталась покончить с собой на глазах у сына

На Запорожье женщина хотела покончить с жизнью / Про.Бердянск

В Бердянске Запорожской области, женщина пыталась покончить с собой и едва не подорвала многоквартирный дом. Шокирует то, что за действом наблюдал ее 6-летний сын, который также находился в квартире.

Инцидент произошел 6 сентября в 3 часа утра на улице Свободы. 36-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством – порезала себе вены на руках и открыла газ на кухне своей квартиры, сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Через некоторое время в квартире таки прогремел взрыв. Он повредил окна и двери, но, к счастью, никто не пострадал. В полиции рассказали, что после взрыва женщину направили в Бердянский психоневрологический диспансер, а мальчика, после осмотра в местной больнице, – в интернат. Сейчас расследование инцидента продолжается.

Как сообщили соседи журналистам Про.Бердянск, пострадавшая ни с кем не конфликтовала, ребенок был опрятно одет и часто игрался с соседскими детьми. Они же предположили, что пойти на отчаянный шаг женщину могли заставить личные обстоятельства. Так, по словам жильцов дома, женщина некоторое время работала за границей. За это время умерла ее мать, от нее ушел муж, а по приезду в Украину она не могла найти себе работу.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина покончила с собой, оставив 2-месячного малыша. В квартире умершей полицейские нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".

Также мы писали, что в Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за руки. 84-летний мужчина и его 83-летняя супруга погибли на месте от полученных травм.