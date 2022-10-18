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"Пошли на поклон в Тегеран": Зеленский рассказал о позорном поступке России

18 октября 2022, 23:56

На тактическом уровне у российских террористов еще могут возникать определенные надежды, но все они провалятся, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обращение Российской Федерации за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

"Мы должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет", - отметил Зеленский в вечернем обращении.

Президент поблагодарил зенитчиков за уничтожение крылатых ракет "Калибр" и российского штурмовика Су-25.

По его мнению, на тактическом уровне у российских террористов еще могут возникать определенные надежды, но все они провалятся.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течение 2-3 месяцев. Арестович отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников.

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