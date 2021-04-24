Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине

В Германии поддержали поставки оружия Украине / Фото: УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал позицию официального Берлина по поводу поставок вооружения Украине.

Как написал он в своем микроблоге в Twitter в субботу вечером, член президии Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии, глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия.

"Благодарен Норберту Рёттгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретные действия Берлина", - написал Мельник.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало о том, что Киев обратился к Берлину за помощью. В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии РФ.

Обострение на границе Украины и РФ: