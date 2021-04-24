Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине

Киев ждет конкретных действий Берлина, подчеркнул Андрей Мельник.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал позицию официального Берлина по поводу поставок вооружения Украине.
Как написал он в своем микроблоге в Twitter в субботу вечером, член президии Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии, глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия.
"Благодарен Норберту Рёттгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретные действия Берлина", - написал Мельник.
Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало о том, что Киев обратился к Берлину за помощью. В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии РФ.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.