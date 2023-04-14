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"Постоянно уничтожать оккупантов": Зеленский поставил задачу контрштурмовой работы

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 20:50 обновлено 14 апреля, 20:57
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Президент провел совещание с главой СБУ и с руководителем ГУР.
ВСУ, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж фото Офис президента, 24 ОМБр имени короля Даниила

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу совещания с председателем СБУ Василием Малюком и главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановы и поставил им задачу "постоянного уничтожения оккупантов"

"В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это "минусирование" их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", — сказал он в видеообращении в пятницу.

"Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери", — заявил президент.

видео дня

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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Владимир Зеленский война России и Украины контрнаступление ВСУ
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