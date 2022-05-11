УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Потеря сознания и рвота": у военных наблюдаются симптомы химического отравления - Арестович

11 мая 2022, 19:58

Российская авиация, по предварительным данным, нанесла удар по емкостям с аммиаком в Харьковской области.

ВСУ, химическое оружие
ВСУ / pixabay

В Харьковской области российские войска могли применить химическое оружие. После взрыва там поднялся огромный гриб рыжего цвета на Изюмском направлении.

Вместе с тем, у украинских военнослужащих фиксируют симптомы химического отравления. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

По его словам, российская авиация, по предварительным данным, нанесла удар по емкостям с аммиаком в Харьковской области.

"Уже пошла информация о том, что россияне якобы использовали химическое оружие, потому что были химические поражения наших военнослужащих. Однако это не химическое оружие. Таковы предварительные данные, уточню", – сказал Арестович.

Среди симптомов у военных - потеря сознания и рвота.

Смотрите последние новости Харьков

Что известно об ударе оккупантов в Харьковской области

11 мая на Изюмском направлении очевидцы зафиксировали, как огромный гриб рыжего цвета поднимается вверх.

Местные власти также сообщили, что из-за обстрелов был поврежден поезд с аммиачной селитрой. Однако там добавили, что угрозы для жизни местных жителей нет. Однако просят ограничить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна дома.

Читайте также:

viber
война в Украине Харьковская область Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Популярное
"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяНалетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится 57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в УкраинеАктивные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в Украине "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России
Поддержите Главред

Последние новости

19:58

"Потеря сознания и рвота": у военных наблюдаются симптомы химического отравления - Арестович

19:44

Ждет ожесточенная битва: астролог предупредила о новых разрушениях и составила гороскоп для УкраиныВидео

19:37

Нашелся родной дядя: история разлученной оккупантами с мамой 4-летней Алисы получила продолжения

19:33

Удар по Одессе и новое наступление на Киев – чего ждать от третьей фазы войны в Украинемнение

19:24

Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль

Реклама
19:21

ВСУ давят к северу от Харькова, а планы РФ проваливаются: враг через 10 дней сменит тактику – МВДВидео

19:14

"Ад, сошедший на землю": появились жуткие кадры с окруженной АзовставлиВидео

19:01

Бойцы ВСУ поразили "Перуном" российский вертолет "Ка-52" под Изюмом

19:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

18:59

Парочка "волонтеров" облапошила украинцев на два миллиона гривен: купили себе машины

18:39

"Это что такое": принца Гарри застали полуобнаженным в СШАВидео

18:18

Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации

18:15

В Херсоне партизаны объявили награду в 500 тысяч за коллаборанта, призывавшего присоединить область к РФВидео

18:11

"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на ЕвровиденииВидео

18:02

Позор Германии и Франции: почему Берлин и Париж жалки и перепуганы из-за войны в Украинемнение

17:57

Украина на Киевщине, Черниговщине и Сумщине вернула контроль над границей с Беларусью и РоссиейВидео

17:42

Нелепая смерть: российский оккупант рассказал украинцам, как офицер РФ убил сам себяВидео

17:35

Катя Осадчая в пылких объятиях Юрия Горбунова загадала свое самое сокровенное желание

17:31

Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения ПутинаВидео

17:29

Повальное пьянство и обмочившийся дядя: в Сеть выложили видео жизненного пути пленного русскогоВидео

Реклама
17:03

Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

16:57

Украина и Польша упрощают логистику на границе

16:54

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекВидео

16:50

Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУВидео

16:46

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:42

Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концертВидео

16:40

"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживоВидео

16:39

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

16:06

Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 маяВидеоблоги

16:06

Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:01

ВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

15:48

Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явлениеВидео

15:42

В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

15:29

Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлитсяВидео

15:24

Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептВидео

15:17

"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантамВидео

15:13

Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путинамнение

15:11

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

14:48

Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на СумщинеВидео

14:46

Укравтодор заявил о потере 200 производственных баз дорожников

Реклама
14:43

Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60Видео

14:21

"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныВидео

14:04

Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУВидео

13:59

Психолог рассказала о диагнозе Путина: насколько опасна болезньВидео

13:56

Феерично горит: львовские десантники сбили юбилейный ударный вертолет оккупантов "Крокодил"Видео

13:35

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведкаВидео

13:16

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человекВидео

12:59

"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж КремляВидео

12:57

Оккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к ПутинуВидео

12:35

Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять