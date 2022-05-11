"Потеря сознания и рвота": у военных наблюдаются симптомы химического отравления - Арестович

ВСУ / pixabay

В Харьковской области российские войска могли применить химическое оружие. После взрыва там поднялся огромный гриб рыжего цвета на Изюмском направлении.

Вместе с тем, у украинских военнослужащих фиксируют симптомы химического отравления. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

По его словам, российская авиация, по предварительным данным, нанесла удар по емкостям с аммиаком в Харьковской области.

"Уже пошла информация о том, что россияне якобы использовали химическое оружие, потому что были химические поражения наших военнослужащих. Однако это не химическое оружие. Таковы предварительные данные, уточню", – сказал Арестович.

Среди симптомов у военных - потеря сознания и рвота.

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11 мая на Изюмском направлении очевидцы зафиксировали, как огромный гриб рыжего цвета поднимается вверх.

Местные власти также сообщили, что из-за обстрелов был поврежден поезд с аммиачной селитрой. Однако там добавили, что угрозы для жизни местных жителей нет. Однако просят ограничить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна дома.

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