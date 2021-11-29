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Повторит судьбу Гонгадзе: Арестович заявил, что Бутусова могут убить

29 ноября 2021, 12:54
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Советник главы ОП назвал Бутусова "черным пропагандистом".

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Арестович заявил, что Бутусова могут убить / УНИАН

Спикер ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович будет просить предоставить государственную охрану главному редактору Цензор.нет Юрию Бутусову, ведь подозревает, что журналиста могут убить.

По его словам, покушение на Бутусова может спровоцировать начало массовых беспорядков, на которые выйдут возмущенные граждане. Именно такого результата и ожидают те, кто планирует убийство журналиста, пишет Арестович в Facebook.

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели", – отметил советник председателя ОП.

Массовые беспорядки и политический кризис, к которому они могут привести, на фоне стягивания российских войск к украинской границе могут быть опасными для Украины, отмечает Арестович.

Спикер ТКГ добавил, что он будет просить предоставить Бутусову государственную охрану, ведь, по его словам, "его давно уже пора спасать". Также Арестович подчеркнул, что намеренно озвучил такой возможный сценарий в отношении журналиста – ведь после этого "режиссерам действа" труднее будет его реализовывать.

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При этом Арестович назвал Бутусова "черным пропагандистом" и отметил, что его нельзя называть журналистом.

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте", – добавил спикер ТКГ.

Читайте такжеБутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах ПутинаНапомним, недавно во время прессмарафона президента Украины Владимира Зеленского произошла словесная перепалка между главой государства и Юрием Бутусовым. Зеленский сказал, что Бутусов в свое время давал консультации по вопросам Министерства обороны, однако не получил должности и "обиделся". Также президент обвинил Бутусова в сливе информации о спецоперации с ЧВК Вагнер и публикации удара ВСУ по боевикам на Донбассе с беспилотников Bayraktar.

Позже в ГБР открыли уголовное дело по факту публикации Бутусовым на своей странице в Facebook видео, где он стреляет из гаубицы. Следователи ГБР проверят законность действий Юрия Бутусова. В Минобороны отреагировали на это событие и начали проверку относительно возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

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