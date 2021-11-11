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"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над Киевом

11 ноября 2021, 12:24

Пользователи тут же принялись гадать, что сулит такое явление.

В Киеве небо под вечер стало кроваво-красным / facebook.com/groups / Сырец ФБ

Сеть заполонили яркие фото и видео с багровым небом над Киевом. Местные жители начали активно делиться ими в соцсетях вечером 10 ноября. Главред собрал красивые кадры.

Огненное небо во время заката было видно во всех районах Киева. Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, причина необычной окраски небосвода – признак наступающих морозов. Другие же предостерегают, что это предвестник большой войны.

Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы. На снимках можно насладиться видами "пылающего воздушного океана" на фоне высоток и храмов столицы, ярким отражением заката на глади водоемов, пасторалью обагренных солнцем облаков в ветвях деревьев в парках и скверах.

Погода в Киеве 11 ноября

В четверг, 11 ноября, в Киеве немного потеплеет, но из-за ветра этого практически не будет ощущаться. Ночью температура опустится до -1 градуса, а днем столбики термометров будут достигать +7...+8 градусов.

Практически весь день в столице будет пасмурно, но без осадков.

Народный прогноз

В этот день почитается память преподобной Анастасии Римлянки и преподобного Аврамия Отшельника. Рыщущие по полям волки воспринимались нашими предками как знак беды, голода или даже войны. Если 11 ноября "небо заплачет, то вслед за дождем и зима придет".

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