Превысишь 12 - заберут права: в Раде хотят ввести штрафные баллы для водителей

В Раде хотят ввести штрафные баллы для водителей/ УНИАН

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафных баллов для водителей. Как только их число достигнет 12 – водителя временно лишат права управления транспортным средством. Соответствующая записка была опубликована на официальном портале Верховной Рады.

"В случае начисления водителю двенадцати и более штрафных баллов, а водителю, которому удостоверение водителя выдано впервые менее чем один год назад – восьми и более штрафных баллов, уполномоченное должностное лицо Национальной полиции выносит мотивированное решение о временном приостановлении действия водительского удостоверения", – говорится в законопроекте 6502, который был зарегистрирован 5 января нынешнего года.

Законопроектом предусмотрено, что нарушения Правил дорожного движения будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов:

1 балл – непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;

2 балла – превышение скорости на 20 километров в час, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона

3 балла – нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта, превышение скоростного режима на 50 километров в час, непропуск кареты скорой помощи, пожарной машины, а также полицейским машинам и превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте

5 баллов – превышение установленной скорости более чем на 50 километров в час, создание аварийной ситуации, побег с места аварии.

Баллы за нарушения ПДД нардепа желают начислять параллельно со штрафами. Законопроектом предусмотрено, что штрафные баллы водителя обнуляются спустя один год со дня их начисления.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. В первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии штраф вырос до 17 000 грн – одновременно водитель лишится водительских прав на год.

За повторное нарушение человека ждет штраф уже в 34 000 грн – и три года без прав.

В третий раз наказание будет в виде штрафа в 51 000 грн – вместе с конфискацией авто, административным арестом на 15 суток и лишением прав на 10 лет.