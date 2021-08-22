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Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров

22 августа 2021, 11:49

Солидные штрафы можно получить в Украине при управлении мотоциклом, мопедом или скутером.

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Водители скутеров рискуют нарваться на солидные штрафы / Facebook

Водители, управляющие двухколесными транспортными средствами без прав, рискуют получить солидные штрафы.

Какие штрафы можно получить при управлении мотоциклом, мопедом или скутером пишет портал Bigmir.

Езда без прав

За езду на двухколесном транспортном средстве без прав можно получить штраф в размере 425 гривен (ст.126, ч. 1 КУоАП). Если права есть, но нет нужной категории, то размер штрафа будет намного больше – 3400 гривен (ст.126, ч.2 КУоАП).

Отсутствие прав:

  • если водитель имеет права, но забыл их дома и не может показать полиции – 425 гривен;
  • если прав у водителя нет и никогда не было прав нужной категории – 3400 гривен;
  • если прав водителя лишили ранее по суду, и он снова сел за руль – 20400 гривен;
  • повторное нарушение в течение года – 40800 гривен.

Дополнительная экипировка

Водители обязаны использовать дополнительную экипировку – шлем:

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  • за отсутствие шлема первый штраф – 510 гривен;
  • второй – 850 гривен;
  • если правонарушение произошло повторно в течение 12 месяцев, транспортное средство могут конфисковать с возвратом за дополнительную плату.

Обязательным ношением шлема является также и для пассажиров:

  • первый штраф – 510 гривен;
  • второй штраф – 850 гривен.

Штрафы за нарушение ПДД

Водитель мотоцикла, скутера или мопеда является полноценным участником дорожного движения и может получить точно такие же штрафы, как и водители автомобилей.

  • превышение скорости – от 340 до 1700 гривен;
  • вождение в нетрезвом виде – от 17 до 51 тысячи гривен.

Мотоцикл – серьезный транспорт, у которого есть возможность развивать большую скорость. На управление мотоциклом выдаются права категории А по достижению 16 лет.

Мопед – это младший брат мотоцикла, в нем уменьшенные двигатель и колеса. Для его вождения тоже нужны права – категории А1.

Скутер – самый младший транспорт в этой семье, который используют для перемещения на небольшие дистанции со скоростью 50 км/в час. В скутере нет коробки передач, педали газа, а все функции расположены на руле в виде дополнительных рычагов. Для скутера тоже нужны права – категории А1, которые также выдаются с 16 лет.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД.

В первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

viber
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