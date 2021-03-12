51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов

Штраф за пьяное вождение 2021 Украина ужесточила / Роман Петушков

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. В первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

Новый закон вступает в силу со дня, что следует за днем его официального опубликования, отмечается на сайте президента.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии штраф вырос до 17 000 грн – одновременно водитель лишится водительских прав на год.

За повторное нарушение человека ждет штраф уже в 34 000 грн – и три года без прав.

В третий раз наказание будет в виде штрафа в 51 000 грн – вместе с конфискацией авто, административным арестом на 15 суток и лишением прав на 10 лет.

Штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч установлен в размере 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч – уже 1700 грн.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД: что было ранее