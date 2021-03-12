51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов

Новый закон вступает в силу со дня, что следует за днем его официального опубликования.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. В первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.
Новый закон вступает в силу со дня, что следует за днем его официального опубликования, отмечается на сайте президента.
В частности, за вождение в нетрезвом состоянии штраф вырос до 17 000 грн – одновременно водитель лишится водительских прав на год.
За повторное нарушение человека ждет штраф уже в 34 000 грн – и три года без прав.
В третий раз наказание будет в виде штрафа в 51 000 грн – вместе с конфискацией авто, административным арестом на 15 суток и лишением прав на 10 лет.
Штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч установлен в размере 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч – уже 1700 грн.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД: что было ранее
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
- Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни. Однако во втором чтении 16 февраля данную поправку депутаты не проголосовали.
- Кроме того, по закону в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.