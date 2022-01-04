Водителей ждет новый сюрприз: цены на автогаз в Украине резко взлетят

Цены на автогаз / pixabay

Рекордные цены природного газа, которые сложились в последнее время на европейском рынке, могут существенно повлиять на автогаз.

По прогнозу экспертов, уже зимой 2022 в Украине водителям стоит готовиться к существенному подорожанию.

Как отмечает эксперт Нефтерынка Александр Сиренко, в Украине сжиженный газ используется почти исключительно как автомобильное горючее. Через АЗС реализуется 95-97% его объемов.

"Однако в последние месяцы эта ситуация активно меняется. Поставщики газа сообщают о том, что сегодня поступает большое количество заказов на переоборудование промышленного оборудования с природного газа на пропан-бутан. Под угрозой остановки производства из-за высоких цен на газ производители ищут более дешевые альтернативы", - отметил он, пишет Апостроф.

Увеличение спроса на оборудование, работающее на сжиженном газе, означает, что в ближайшее время, когда его установка будет закончена, возрастет спрос и на сам газ.

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"По мнению участников рынка, это приведет к значительным изменениям в структуре рынка. Доля автогаза уже в 2022 году сократится до 70%. Оставшаяся часть рынка будет приходиться на промышленные объекты", - добавил Сиренко.

Увеличение потребления сжиженного газа неизбежно отразится на его цене. Поэтому автомобилистам следует приготовиться к новому подорожанию уже в ближайшее время.

Эпоха дешевого газа закончилась

По мнению директора консалтинговой группы А 95 Сергея Куюна, эпоха дешевого сжиженного газа закончилась, судя по всему, закончилась. Так, по результатам 2021 года бензин и дизель подорожали в среднем на 16%, тогда как стоимость газа выросла на 50%.

"Если раньше газ стоил в 2,5-3 раза дешевле, то сейчас его цена составляет 60% от цены бензина. В таких обстоятельствах затраты на установку и эксплуатацию газового оборудования окупаются очень долго, и возникает вопрос, целесообразно ли вообще переходить на газ", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.

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