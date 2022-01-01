Россия резко обрубила транзит газа через Украину в Словакию

Газпром 1 января существенно сократил объемы поставок газа через Украину в Словакию / УНИАН

Россия 1 января снизила поставки газа через Украину на территорию Словакии на 41%. Если 31 декабря заявка на транзит топлива составляла 83,78 миллионов кубометров, то уже на следующий день она составила уже 49,55 млн куб. м в сутки.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные оператора ГТС Словакии Eustream, в первый день нового года поставки газа из России через территорию Украины на территорию словацкого государства резко снизились.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареЕще 31 декабря заявка на прокачку топлива составляла 83,78 миллионов кубометров, а 1 января 2022 года она снизилась на 40,9% – до 49,55 миллионов кубических метров газа.

Поставки газа из России в Европу

Действующий договор Газпрома и Нафтогаза по транзиту газа из России в Европу через территорию Украины завершается в конце 2024 года. Москва отказывается вести переговоры о пролонгации соглашения. По словам главы Нафтогаза Юрия Витренко, после запуска Северного потока-2 Газпром не будет зависеть от украинского транзита. Это может обернуться перепадом цен и проблемами с поставками топлива.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что для России тема транзита газа через Украину теперь "вторична". Москва готова прокачивать топливо путем украинской газотранспортной системы только в случае наличия спроса на газ в Европе. Пока Газпром не принял решений по этому вопросу.

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В декабре Газпром остановил прокачку газа в Германию. Россияне отказывались бронировать мощности магистрали Ямал-Европа, из-за чего работа трубопровода фактически остановилась.

Согласно данным на 1 января, Россия уже 12-й день подряд отказывается резервировать мощности трубы Ямал-Европа.

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