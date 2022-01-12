При обмене валют семья киевлян лишилась 1,3 миллиона и желанной квартиры

В Киеве семью обманули при обмене валют / УНИАН

В Днепровском районе Киева во время операции по обмену валют мошенники обманули семейную пару на крупную сумму.

Вместо настоящих купюр преступники подсунули им сувенирные, пишет Обозреватель.

По информации издания, киевлянин и его жена собирались продать доллары. Мужчина нашел в интернете один из сервисов по обмену валют, где увидел выгодное предложение.

"О встрече договорились на улице Регенераторной – возле фитнес-клуба Sport Life. Причем меняла предупредил, что он будет на автомобиле KIA Optima и назвал номерной знак", – рассказал источник.

Читайте такжеВ Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачейВ назначенное время подъехал автомобиль, в который и села семейная пара, которая хотела обменять более 49 тыс. долл. (в гривне это 1 млн 350 тыс.). В машине уже находились два человека: за рулем сидел мужчина, рядом с ним на пассажирском сиденье – женщина.

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"Ей отдали доллары, она их пересчитала и передала "клиентам" пачки гривен в банковской упаковке и в герметичных целлофановых пакетах. Никаких сомнений у супругов не возникло, и они вышли из авто", – сообщил источник.

После этого муж с женой пошли в отделение банка, чтобы внести деньги на покупку квартиры, однако оказалось, что банкноты не настоящие – на них было указано, что это сувенирная продукция, которая не является платежным средством.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по факту преступлений так называемых черных риелторов. На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, в результате которых они завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен.

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