Травили лекарствами и убивали: в Харькове разоблачили банду "черных риелторов"

Тело одной из жертв "черные риелторы" закопали на приусадебном участке / Фото hk.npu.gov.ua

В Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по факту преступлений так называемых черных риелторов. На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, в результате которых они завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Кроме того, следователи доказали два эпизода убийства потерпевших.

Злоумышленники орудовали более двух лет. В ходе следствия было установлено, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники подыскивали одиноких людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и, пользуясь их уязвимым состоянием, завладевали жильем, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Некоторых из своих жертв члены группировки спаивали, у кого-то похищали документы на право собственности, других незаконно лишали свободы и удерживали до того момента, пока потерпевшие не были вынуждены подписать документы об отчуждении имущества.

Фото hk.npu.gov.ua

В дальнейшем недвижимость потерпевших реализовывали, а средства от незаконных сделок распределяли между участниками преступной организации. Некоторых потерпевших, опасаясь разоблачения, злоумышленники лишали жизни.

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Как рассказала старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Евгения Кадынцева, одного из потерпевших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в сельской местности, где ему подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца.

Квартиру еще одной потерпевшей харьковчанки реализовали по поддельным документам. При этом женщину удерживали против воли на территории домовладения, а потом задушили. Тело закопали на территории приусадебного участка.

Такая же участь ждала еще двух человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме. Однако их удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года.

По результатам досудебного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 членов преступной организации.

Фото hk.npu.gov.ua

10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области задержали аферистов, которые обманули украинцев на более полумиллиона гривен. Они размещали объявления с вакансиями, а потом на соискателей оформляли кредиты. Работу украинцы, естественно, не получали.

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