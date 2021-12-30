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Фиктивно трудоустраивали и брали кредиты: на Днепропетровщине разоблачили аферистов

30 декабря 2021, 11:18
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Когда человек приходил устраиваться на работу, дельцы просили документы и подписать немало бумаг. Впоследствии по документам жертвы оформляли кредиты.

В Днепропетровской области украинцы искали работу и попадали в ловушку аферистов / dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области задержали аферистов, которые обманули украинцев на более полумиллиона гривен. Они размещали объявления с вакансиями, а потом на соискателей оформляли кредиты. Работу украинцы, естественно, не получали.

В полиции Днепропетровской области рассказали, что знают как минимум об 11 пострадавших, но это лишь те граждане, которые обратились к правоохранителям.

Организовала мошенническую схему жительница Никополя, в сообщники привлекла троих человек. Согласно разработанному плану, в газетах и ​​Интернете злоумышленники размещали объявления о приеме на работу. В дальнейшем получали от граждан необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры со всеми анкетными и другими данными. Затем на основании полученной информации онлайн оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.

С августа 2020 по октябрь 2021 злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан и завладеть их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Полиция хадержала аферистов / Фото dp.npu.gov.ua

Организатору аферы и троим сообщникам уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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За совершенное им может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Главред, предприимчивые граждане решили подзаработать на эпидемии коронавируса и звонят украинцам от имени якобы их родственников или врачей и просят деньги на лечение. Обеспокоенные люди спешат помочь и в результате перечисляют деньги мошенникам.

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