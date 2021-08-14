Сама выгружала инвалидную коляску из маршрутки: во Львове разоблачили "неходячую" попрошайку

"Неходячая" женщина сама выносила инвалидную коляску из маршрутки / скриншот

Во Львове разоблачили попрошайку на инвалидной коляске, которая просит деньги в центре города. Однако оказалось, что женщина может ходить.

В Telegram-канале PostChat опубликовали два видео. На одном из них можно увидеть, что из трамвая женщина самостоятельно выносит инвалидную коляску. Некоторое время спустя ее сняли уже сидящей в этой коляске - женщина просила милостыню. Когда прохожие спросили у женщины, может ли она ходить, она ответила, что "нет".

Как сообщал Главред, жители Черновцов заметили на улицах города необычную попрошайку – женщина притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет. Кроме того, ее уровень доходов, похоже, не такой уж и низкий, поскольку она пользуется смартфоном iPhone.

Кроме того, на Калиновском рынке в Черновцах разоблачили мошенника - мужчина делал вид, как будто у него нет ног, и просил милостыню. Но когда к мужчине подошли сотрудники Службы финансового мониторинга и охраны, то ноги моментально "выросли". Обманщик встал, забрал коробку, в которой сидел, и ушел.