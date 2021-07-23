"Нищий без ног" встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" попрошайку

Мужчина попрошайничал на рынке в Черновцах / скриншот

На Калиновском рынке в Черновцах разоблачили мошенника - мужчина делал вид, как будто у него нет ног, и просил милостыню.

Видео опубликовали на Facebook-странице Калиновского рынка. На кадрах видно, что мужчина сидит в коробке. Кажется, будто у него действительно нет ног.

Но когда к мужчине подошли сотрудники Службы финансового мониторинга и охраны, то ноги моментально "выросли". Обманщик встал, забрал коробку и ушел.

"Помните, мы рассказывали вам о нашей Службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко разоблачают преступников, но и могут удивительным образом исцелить!", - говорится в сообщении.

Как оказалось, ноги у мошенника все же были / скриншот

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Как отреагировали в Сети

Пользователи Facebook написали такие комментарии к видео:

"Встань и иди !!!!! хахаха. Все, как в Священном Писании".

"Таких без ног полно на рынке"

"Смарт коробка))"

Как сообщал Главред, ранее жители Черновцов заметили на улицах города необычную попрошайку – женщина притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет. Кроме того, ее уровень доходов, похоже, не такой уж и низкий, поскольку она пользуется смартфоном iPhone.

Женщина регулярно попрошайничает на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни. Причем жители города "ведутся" на ее притворство и охотно помогают.