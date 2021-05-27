Попрошайка с iPhone: Сеть взбудоражило мошенничество в Черновцах

Женщина притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет / Фото facebook.com/groups/stop.ham.buk

Жители Черновцов заметили на улицах города необычную попрошайку – женщина притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет. Кроме того, ее уровень доходов, похоже, не такой уж и низкий, поскольку она пользуется смартфоном iPhone.

Фото опубликовала Юлия Загороднюк в Facebook-сообществе СтопХам. Буковина. По ее словам, женщина регулярно попрошайничает на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни. Причем жители города "ведутся" на ее притворство и охотно помогают.

Как видно на фото, женщина сидит на коленях в теплой куртке, лицо полностью прикрыто платком, а в руках нищенка держит телефон, вероятно iPhone.

Нищенка-"ниндзя" в Черновцах / facebook.com/groups/stop.ham.buk

"Какая бедная "бабушка". Однажды пришла моя мама вся в слезах. Плача, говорит: "Не могут нажраться чиновники, это же они стариков довели до такого. Она бедная свернулась калачиком, наверное, и хлеба не за что купить. Она маленькая такая в платочке, как когда-то ходила наша бабушка покойная"... Говорит, а слез остановить не может. Я тогда, проходя этот же переход, обратила внимание на эту "бабушку". Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта "бабушка" так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон, что я просто не смогла пройти спокойно", - написала Юлия.

В комментариях под фотографиями пользователи бурно отреагировали на снимки. Действительно, если внимательно присмотреться к фото, то видно, что у женщины молодое лицо, а руки без морщин. Телефон в руках "нищенки" похож на iPhone 7 Plus.

Что пишут в Сети:

"Гуляли сегодня, видели как она одевается, хотела сфотографировать ее, убежала. Довольно молодая женщина, красивая снаружи. Наверное опять работает бездомная мафия".

"А этой бабушке лет хоть 30 есть? Люди, разуйте глаза. Настоящие бабушки не ходят просить, а перебиваются, как могут. А эти, которые просят, лучше живут, чем мы с вами".

"Там под маской молодая женщина".

"Если увеличить фото руки с телефоном, видно шрамы на косточках, и строение пальцев больше подходит мужику, чем старушке!!! Манера держать гаджет у молодых такая, лет так 27+-.Мошенничество чистой воды!!! А это уже наказуемо законом, и полиция должна на такое обращать внимание".

"Тот случай, когда "нищеброд" на ксяоми фоткает нищего с айфоном"

Как сообщал Главред, предприимчивые граждане решили подзаработать на эпидемии коронавируса и звонят украинцам от имени якобы их родственников или врачей и просят деньги на лечение. Обеспокоенные люди спешат помочь и в результате перечисляют деньги мошенникам.

А в Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево.