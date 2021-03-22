Украинцев предупредили о новом способе мошенничества в условиях пандемии

В Украине набирает обороты новая схема мошенничества / РГ

Предприимчивые граждане решили подзаработать на эпидемии коронавируса и звонят украинцам от имени якобы их родственников или врачей и просят деньги на лечение. Обеспокоенные люди спешат помочь и в результате перечисляют деньги мошенникам.

О новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в стране, написал Obozrevatel. По данным издания, жертвой обманщиков стала жительница Киевской области Людмила. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился двоюродным братом. Он сказал, что в Киеве подхватил коронавирус и сейчас находится в больнице. При этом в какой именно больнице, не сказал, но попросил пополнить ему мобильный телефон.

Позже псевдородственник сказал, что находится в больнице уже пятый день, а на лекарства он якобы тратит от 800 до 1000 грн в день. Женщина решила сама выяснить, где он находится, и связаться с врачом, чтобы узнать, чем можно помочь родственнику. Она позвонила в скорую, там по его фамилии никаких данных не было. Позже сын Людмилы погуглил номер мобильного и обнаружил информацию, что этот человек – мошенник, который уже не раз "разводил" людей.

Еще одна украинка Виктория рассказала об истории своей знакомой, которой позвонили якобы из больницы от имени врача. Сказали, что родственник в реанимации, он под кислородом, говорить не может, но нужны деньги. Когда женщина стала задавать вопросы, в какой больнице и как давно он там находится, "врач" бросил трубку. Женщина подумала, что в больницу попал ее племянник и стала собирать деньги. Но потом ей позвонил сам племянник, и она поняла, что чуть не стала жертвой мошенников.

Адвокат Иван Либерман посоветовал украинцам не быть очень доверчивыми. По его словам, если позвонил родственник или врач и сообщил, что кому-то нужна ваша помощь, не стоит торопиться отдавать деньги. Сначала нужно проверить, действительно ли человек в клинике и ему нужна помощь. Если вы все же стали жертвой мошенников, то лучше сразу писать заявление в управление или отделение киберполиции.

Напомним: