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Приехал с заработков, а мать и трое детей горели в доме: детали трагедии на Черниговщине

20 января 2022, 10:20
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Мужчина признался, если бы вернулся домой на час раньше, все могло бы быть иначе.

В пожаре на Черниговщине погибли трое детей и их бабушка / скриншот с видео

В Черниговской области во время пожара погибли трое маленьких детей и их 48-летняя бабушка. Они сгорели в собственном доме.

Трагедия произошла накануне в селе Браница. Пожар обнаружил хозяин, когда вернулся под вечер домой с заработков, рассказали в ТСН.

Дети жили с бабушкой и дедом

Отец погибших детей работает в Киеве на автомойке. Мужчина рассказал, что когда пришел домой — из-под крыши дымилось. Выбил оконное стекло, и оттуда повалило пламя.

Мужчина говорит, если бы вернулся домой на час раньше, все могло бы быть иначе.

Читайте такжеПришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошкуМать троих детей, 24-летняя Алина, от горя даже говорить не может. В последний раз виделась с детьми несколько дней назад. Праздновали 5-летие близнецов. Теперь с мамой детей оплакивает все село.

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У спасателей две версии трагедии

Односельчане говорят, что детей в семье любили. Они были ухожены, хотя семья жила скромно и стояла на учете в соцслужбе. То, что бабушка не досмотрела за внуками, односельчане даже не предполагают. Вероятно, говорят, все легли на дневной сон.

У спасателей две версии трагедии: нарушение эксплуатации печного отопления или замыкание электричества. На похороны бабушки с тремя внуками деньги собирают всем селом.

Ранее сообщалось, что многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Чернигова пожар
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