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Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом

21 сентября 2021, 01:58
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Парень сделал прививку препаратом Pfizer, но о своем решении родителям предпочел не сообщать.

Владимир Сало / Facebook В.Сало

19-летний студент Владимир Сало, который умер через несколько часов после вакцинации от коронавуируса, не сообщил родным о намерении прививаться.

По словам Руслана - мужа его сестры, умерший студент никому из родных об этом не сказал, пишет Obozrevatel.

Возможно, Владимир знал, что все будут против и отговорят его от такого решения. Не исключает его родственник.

"А он по характеру был такой рискованный, мог принимать спонтанные решения. Вероятно, он решил сделать вакцинацию, потому что в дальнейшем мог быть сильно ограничен в своих желаниях. Говорят же, те, кто не вакцинировался, не смогут свободно ездить, ходить в кафе и прочее. Мы думаем, что именно это его подтолкнуло", – не исключил Руслан.

Что известно о Владимире Сало и его семье

Владимир был пятым ребенком в семье. Близкие тяжело переживают его смерть, говорит Руслан. Семь лет назад парень в аварии потерял отца, поэтому все это время мама растила и воспитывала детей одна.

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Причиной смерти, предварительно, стали проблемы с сердцем. Парень сделал прививку препаратом Pfizer, но о своем решении родителям предпочел не сообщать.

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Родственники говорят, что Владимир ходил в церковь Адвентистов седьмого дня: "Он был очень веселым, отзывчивым и очень любил помогать людям. Володя был волонтером, с друзьями он помогал бедным семьям".

Также Владимир был донором, буквально за три дня до смерти он сдавал кровь для нуждающихся.

Смерть студента после прививки от коронавируса

Ранее сообщалось о том, что в Буче Киевской области в Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

Трагедия произошла 13 сентября. Студент в 14:30 вакцинировался от коронавируса, после этого его состоянии ухудшилось, говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

В сообщении уточняется, что сразу после вакцинации молодой человек не жаловался на здоровье.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час ", — рассказали в УГИ.

В институте добавили, что предыдущая справка о причине смерти указывает: "сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.

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