Произойдут несколько ярких событий: Арестович анонсировал хорошие новости в ближайшее время

Арестович анонсировал хорошие события в ближайшие две-три недели / Коллаж фото Алексей Арестович, скриншот

В ближайшие 2-3 недели на оккупированной территории произойдут несколько ярких событий, из-за которых российские военные будут в жесткой панике. Об этой заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Сніданок з 1+1".

Где именно произойдут эти события Арестович не рассказал по очевидным причинам. Но он отметил, что все будет связано с "бавовняным" оружием.

"Я думаю, что будет то же самое (через 2-3 недели - Главред). Просто до этого могут произойти несколько ярких событий, которые нам понравятся, а противнику - нет", — сказал Арестович.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что в Крыму нет серьезной противовоздушной обороны, то не исключено, что совсем скоро там могут почувствовать новую "бавовну".

"Фактически, такой серьезной противовоздушной обороны вокруг штаба Севастополя сейчас нет. А если ее нет, то, добро пожаловать, может им на голову упадет что-то крепкое", — добавил Попович.

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