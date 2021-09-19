Пропала 2 года назад: на Волыни женщина вернулась домой после своих похорон

Женщину нашли спустя два года / скриншот

В Волынской области в селе Грушевка случился странный инцидент с женщиной, которая пропала 2 года назад.

Более 4 месяцев назад полиция обнаружила тело похожей женщины, а родственники подтвердили, что это она. Однако, почти через пять месяцев поле после похорон женщина вернулась домой.

"После исчезновения женщину искал ее сын. Спустя некоторое время сотрудники полиции сообщили, что нашли убитую женщину и нужно приехать на опознание", - передает Сегодня.

Родственники сказали, что это она, ведь женщина была похожего роста и на ней была похожая одежда. Они забрали тело из морга и устроили похороны.

Спустя четыре месяца им позвонили из местной психиатрической больницы и сообщили, что у них лечится Валентина Рыжко. Ее к ним привезла скорая помощь.

Реклама

У женщины было психическое расстройство, и она не могла рассказать медикам ничего о себе. Сейчас Валентина чувствует себя хорошо и живет с матерью. Но у нее нет документов, поскольку официально она числится мертвой.

В прокуратуре рассказали, что ДНК-экспертиза необязательна, если тело опознали родные. Теперь дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили.

Читайте такжеПо дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства

В полиции пока не могут ответить, кого похоронили родственники пропавшей женщины и тело женщины пока не идентифицировали.

Родные сняли табличку с именем Валентины на ее могиле. Теперь там повесили другую - "Неизвестное лицо женского пола".

Ранее Главред рассказывал, что в Одессе на днях случилась история, достойная стать сюжетом голливудского фильма. Дочь встретилась с мамой, которая 21 год считалась пропавшей без вести. Их воссоединение никого не оставило равнодушным.

Шокирует, но более 20 лет Татьяна Присяжная провела на улице, попрошайничала, работала на ромов.