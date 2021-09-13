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В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело

13 сентября 2021, 17:18
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В полиции утверждают, что парень утонул. Однако тела утопленника не нашли до сих пор.

Владислав Щур загадочно пропал в Польше / ТСН

В Польше больше года назад пропал украинец. Его все это время ищут. Однако теперь родные 23-летнего парня заподозрили полицию в скрытии деталей расследования.

Как пишет издание Obozrevatel, польские копы утверждают, что Владислав Щур сам прыгнул в реку и утонул 13 июня 2020 года.

Отмечается, что год назад он вышел из ночного клуба и пропал без вести. Украинец легально работал в Польше на протяжении шести лет. Он занимался маркетингом. За день до исчезновения, 12 июня, он с друзьями отдыхал в кафе. А около 22:00 присоединился к другой компании и пошел в ночной клуб.

"Мальчики сели. Около 7:00 утра друг сына покинул клуб, а Влад все еще фактически остался с незнакомыми людьми, друзьями друзей", - рассказала мать Владислава Ирина.

Больше на связь с парнем выйти не удалось. Друзья Владислава не знают, куда пропал их друг.

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"Ребята обратились к мэру города, после этого приняли заявление. Мы, в свою очередь, были уверены, что сын может быть задержан полицией, потому что нам сообщили, что он не присутствует ни в одном районе, ни в больницах, ни в морге. Мы срочно поехали на машине в Польшу. Была пандемия, никого не пускали, мы бездействовали по 16 часов на границе и добрались туда во вторник. Потом мы узнали, что есть какое-то видео с отдаленного острова, на котором видно, что человек подходит к реке и прыгает в воду", - добавила мать пропавшего.

Однако, понять, кто именно прыгает в воду, было невозможно из-за плохого качества видео. А утопленника копы не нашли до сих пор.

Между тем, уже 1 марта 2021 года польская полиция закрыла дело, а 18 мая польский суд постановил, что сотрудники правоохранительных органов провели поисковую операцию небрежно. Таким образом дело было возобновлено.

"Мы ждем результатов проверок, чтобы исключить версию о том, что наш сын утонул. Если полиция не торопится с пустыми словами, а предоставляет нам факты, то пусть это будет востребовано. А если у них их нет, то возникает вопрос: чем они занимались круглый год? Пока задача правоохранительных органов – находить факты, предоставлять отчеты, которые можно проанализировать. А пока все в тумане и пока рано делать выводы", - заключила убитая горем мать.

Напомним, ранее в Италии скончалась украинская заробитчанка. Женщина умерла перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино в Неаполе. Ей было 60 лет.

Также ранее послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев. В Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в Чехии.

viber
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