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"Прошли через ад": британцы показали, как война с Россией изменила жизни тысяч украинских семей

1 февраля 2022, 10:51
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Британский журналист посетил прифронтовую Авдеевку, где поговорил с местными жителями.

Британский журналист посетил прифронтовую Авдеевку / скриншот с видео

Город Авдеевка, который был освобожден Вооруженными Силами Украины в 2014 году, до сих пор страдает от обстрелов террористов и разрухи.

Журналист Айан Биррелл посетил прифронтовой населенный пункт. Он пообщался с местными жителями и поделился впечатлениями от увиденной картины.

В статье говорится, что кремлевское вмешательство в Украину оставило в городе глубокие "шрамы" войны, навсегда изменило жизни тысяч украинских семей и заставило многих начинать свою жизнь с нуля.

В лесах были грибы, а теперь - мины

Журналист отметил, что многие дома в Авдеевке – разрушены, а дорожные знаки изрешечены пулями.

Житель Авдеевки показывает заколоченные окна в доме / dailymail.co.uk

"Некоторые улицы Авдеевки окаймлены лесом, куда когда-то летом стекались семьи за грибами, а дети ходили купаться в маленьком местном озерце. Сегодня там стоят предупреждающие знаки о закопанных минах, а совсем рядом слышны звуки близкого обстрела. Этот город выдержал 8 лет на границе с линией огня. За это время он потерял практически половину своего населения", – говорится в материале.

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"Ждем, надеясь, что это закончится"

Журналист также пообщался с местными жителями. 71-летняя женщина начала тихонько плакать, объясняя, что ее муж не может двигаться из-за болезни.

"Раньше мы прятались в подвале или падали на землю, а теперь просто сидим и ждем, надеясь, что это закончится", - призналась жительница Авдеевки.

Прятались от бомб, а на следующий день - в школу

50-летняя Оксана Долженко, мать двоих детей, сказала, что боевые действия были "ужасными" для детей. Женщина рассказала, как она привела свою младшую дочь в свой первый день в школе после того, как ночь пряталась от бомб в их подвале.

"Мы прошли через ад, но мы любим это место"

Несмотря на все разговоры о новых атаках и полномасштабном вторжении русских, одна из собеседниц Биррелла заявила, что не после всего пережитого, она не боится ничего.

"Мы прошли через ад, но мы любим это место", - призналась женщина.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял о неготовности Москвы до военной операции против Украины. Он подчеркнул, что россияне не создали возле украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, добавил глава Минобороны Украины.

В Госдепе США при этом заявляют, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Вашингтон готов к различным сценариям, даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить Россию принять последствия.

Автор: Сергей Кущ
viber
Авдеевка новости Донбасса
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