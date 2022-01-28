Наша армия - не слабее уровня НАТО, наши бойцы - практики, к сожалению - Зеленский

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о последствиях эскалации конфликта с Россией. По его словам, полномасштабная война затронет и остальные страны.

Отвечая на вопрос журналиста во время сегодняшней прессконференции Зеленский отметил, что народ Украины за восемь лет научился быть готовым к новым вызовам и будет защищать родную страну.

По словам президента, ВСУ подготовлены не хуже армий стран НАТО.

"Наша армия - не слабее уровня НАТО, потому что наши бойцы - практики, к сожалению. И я вынужден заметить, что если будет полномасштабная война, то она затронет не только наши территории", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО Зеленский заявил:

Реклама

"То, когда мы будем в НАТО, сейчас зависит не от Украины".

Украина и НАТО

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Она подчеркнула, что Россия в курсе этого.

"На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет. Вот почему у меня был долгий разговор с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым - ред.) в Москве", - сказала Бербок.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как написал министр в Twitter, не на повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в Альянс.

"Не на повестке дня ставить под сомнения перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - написал министр.