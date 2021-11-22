"Просила есть и погреться": в Харькове лисица пыталась пробраться в школу

Лиса просилась в школу ночью / Скриншот

Забавное "происшествие" случилось в Харькове. Соцсетью разлетелось видео, на котором лиса пыталась пробраться в школу-интернат на ул. Электровозной.

"Ночью так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат на улице Электровозная. А вы бы открыли?", – подписали видео в Telegram-канале "ТРУХА.Харьков". На кадрах видно, как рыжая гостья становилась на задние лапы, а передними пыталась открыть дверь в школе. После того как ей ничего не дали, лиса крутнула хвостом и скрылась на улице.

В комментариях под публикацией подписчики предположили, что, лиса, скорее всего, бешеная, что проявляется в утрате страха перед человеком. Поэтому если и есть желание покормить зверька, то сделать это лучше так, чтобы животное вас не цапнуло, или чтобы не зашло внутрь помещения.

Некоторые, впрочем, отметили, что в окрестностях была недавно вакцинация диких животных от бешенства, поэтому кормить можно.

Ранее Главред писал, что в Виннице наблюдается нашествие лис. Дикие животные свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как возле многоэтажек, так и по дороге.

Отметим, в одном из поселков Волынской области в начале октября 2021 года объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили именно у лисы, которую задушила местная собака. Впоследствии сын владельца собаки сделал фото с мертвым животным в руках. Из-за случая бешенства власти приняли решение об объявлении карантина.