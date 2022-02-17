УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

17 февраля 2022, 20:03
Прослушать новость
Остановить

Полиция устанавливает личность пострадавшего.

Под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе / facebook.com/UA.KyivPolice/, УНИАН

В Боярке на Киевщине водитель не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился человек. Женщина протащила его около километра по дороге.
41-летняя водитель автомобиля "Киа Sorento" не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился бездомного, поэтому протащила его за автомобилем около километра мужчины, сообщили в полиции.

"Пострадавший без сознания госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВедущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвыПолицейские устанавливают личность потерпевшего мужчину: на вид 40-45 лет, был в темной одежде.

Как сообщал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя женщина с 5-летним ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса сразу нескольких транспортных средств. Женщина погибла мгновенно. Ребенка из-под колес фуры вытащили свидетели, за жизнь малыша борются врачи.

Также мы сообщали, что в Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. 62-летний водитель двигался на красный свет светофора.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева ДТП
Сейчас вы просматриваете новость «Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуПолнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерДелаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер Большая война нервов только начинаетсяБольшая война нервов только начинается Теперь Украина может контратаковать РоссиюТеперь Украина может контратаковать Россию
21:15

"Я ненавижу вас": российская фигуристка на Олимпиаде устроила истерику из-за второго места

20:49

Паники не было: названо число украинцев, уехавших за границу перед возможным вторжениемВидео

20:37

Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраляВидео

20:03

Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

19:52

"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на ДонбассеВидео

Реклама
19:33

"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"Видео

19:10

"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения РоссииВидео

19:05

Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы РябчукаВидео

19:02

Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

18:55

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"Видео

18:47

На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территорииВидео

18:46

У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФВидео

18:37

Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФВидео

18:11

На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопамиВидео

18:07

Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиакаВидео

18:06

Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12Видео

18:05

Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

17:57

Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

17:55

Стали известны имена первых участников шоу Липсинк баттл на телеканале 1+1Видео

17:50

В Украине взлетела цена на автогазВидео

Реклама
17:49

Зеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска"Видео

17:47

Бурба вернулся в страну, но без семьи и ненадолго - политолог

17:46

В Украине резко подскочила стоимость мяса: названы рекордные ценыВидео

17:30

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для УкраиныВидео

17:28

Михаилу Шуфутинскому запретят въезд в Украину - ГПСУ

17:24

"Пошлю Путину бутылку коньяка, если РФ признает "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас умирать никто не будет": Зеленский рассказал, как защитить Украину от РФВидео

17:17

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

16:56

В Украине ожидаеется массовая амнистия: на волю выйдут 1173 заключенныхВидео

16:56

РФ может напасть в ближайшие дни: Байден раскрыл новый сценарий вторжения в УкраинуВидео

16:36

Отказ отводить войска и ультиматум по Украине: в РФ ответили США по "гарантиям безопасности"Видео

16:26

Цель Европы – встреча Зеленского и Путина: в Италии объявили о планах по диалогу

16:25

В Нацполиции заявили, что будут задерживать сторонников "русского мира"

16:25

Финалистка Голос.Діти и лечебный голос хирурга: что зрители увидят в 5 выпуске шоу Голос країни-12

16:25

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

16:23

На границе с Молдовой началась "Большая стройка" долгожданного Ямпольского моста

16:06

"Пыталась давать сыну все лучшее": под Одессой женщина бросилась под поезд из-за кредитов

15:59

Войска перебрасывают к границам Украины: Пентагон предупредил о наращивании сил РФВидео

15:47

Гороскоп на март 2022 для Близнецов: астролог назвала самые триумфальные дниВидео

15:46

"Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного

Реклама
15:42

"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на ДонбассеВидео

15:41

Россия готова взрывать снаряды в Киевемнение

15:40

"Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песнюВидео

15:37

Женщины на военном учете: в Минобороны рассказали, когда список профессий вступит в силу

15:37

"Закон о биткоине": Рада дала старт рынку виртуальных активовВидео

15:32

Признание Путиным "ЛДНР" – реальный сценарий: Украину ожидает шантаж по ДонбассуВидео

15:10

"Огонь велся прицельно для нанесения потерь": боевики накрыли артиллерией школу и детсад на ДонбассеВидео

15:06

Омикрон будет последней острой фазой пандемии - ГейтсВидео

15:05

Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и войнамнение

14:58

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять