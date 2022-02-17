Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

Полиция устанавливает личность пострадавшего.
В Боярке на Киевщине водитель не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился человек. Женщина протащила его около километра по дороге.
41-летняя водитель автомобиля "Киа Sorento" не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился бездомного, поэтому протащила его за автомобилем около километра мужчины, сообщили в полиции.
"Пострадавший без сознания госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции", - говорится в сообщении.
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Как сообщал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя женщина с 5-летним ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса сразу нескольких транспортных средств. Женщина погибла мгновенно. Ребенка из-под колес фуры вытащили свидетели, за жизнь малыша борются врачи.
Также мы сообщали, что в Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. 62-летний водитель двигался на красный свет светофора.
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