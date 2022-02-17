Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

Под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе / facebook.com/UA.KyivPolice/, УНИАН

В Боярке на Киевщине водитель не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился человек. Женщина протащила его около километра по дороге.

41-летняя водитель автомобиля "Киа Sorento" не заметила, что за фаркоп ее автомобиля капюшоном зацепился бездомного, поэтому протащила его за автомобилем около километра мужчины, сообщили в полиции.

"Пострадавший без сознания госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

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