В Украине планируют в десять раз повысить штрафы за нарушение ПДД

Новые штрафы будут получать только водители элитных авто / Коллаж

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №7026, в котором предусматриваются новые штрафы для некоторых водителей. В частности, речь идет о владельцах автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов. Их за нарушение ПДД будут штрафовать в десятикратном размере.

Как сообщает SUD, в пояснительной записке говорится, что цель проекта - повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

В связи с этим предусмотрено введение понятия "элитное транспортное средство" – легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно).

Это связано с тем, что с 1 января размер минималки в Украине 6 500 грн, таким образом элитным автомобилем считается, если цена составляет 2 437 500 грн. То есть примерно 85 тысяч долларов.

Также отмечается, что среднерыночная стоимость элитных транспортных средств будет определяться Министерством экономики Украины по методике, утвержденной правительством. Данные списки до 1 февраля каждого года будут размещаться Министерством экономики Украины на своем официальном веб-сайте.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУОАП) и Уголовный кодекс Украины (УК) и увеличить в 10 раз размеры штрафов, предусмотренные КУОАП за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нарушения правил дорожного движения, совершенные при управлении элитным транспортным средством.

Закон может вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2023 года, но не ранее дня введения в действие Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о снижении налогообложения социальных автомобилей и налогообложения элитных автомобилей".

Напомним, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе автомобиль-"фантом" патрульной полиции угодил в ДТП. Авария случилась с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

Как известно, "фантомы" оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющие проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке. Все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

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