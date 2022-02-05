В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноват

По состоянию на 5 февраля уже вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированные "фантомами" в автоматическом режиме.
В Киеве на Воздухофлотском путепроводе автомобиль-"фантом" патрульной полиции угодил в ДТП.
"Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", - написал первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Копы составили протокол в отношении водителя Lexus по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.
Между тем, по словам Белошицкого, по состоянию на 5 февраля уже вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированных "фантомами" в автоматическом режиме.
Также он добавил, что ДТП для таких патрульных авто не редкость.
На данный момент улицы столицы патрулируют 4 автомобиля-"невидимки".
Как известно, "фантомы" оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющие проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке. Все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.
Читайте также:
- Без шансов на спасение: под Киевом в жутком ДТП погибли четыре человека
- На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": названы сроки
- Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова попала в ДТП - подробности аварии
- Авто летело со скоростью 120 км/ч: мужчина, которого сбили блогеры на Porsche, раскрыл подробности ДТП
- Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек
- В ДТП под Киева погибла беременная: тело вырезали из машины
- Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участием