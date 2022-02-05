В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноват

Полицейский автомобиль-"фантом" угодил в ДТП / Соцсети

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе автомобиль-"фантом" патрульной полиции угодил в ДТП.

"Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", - написал первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Копы составили протокол в отношении водителя Lexus по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Между тем, по словам Белошицкого, по состоянию на 5 февраля уже вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированных "фантомами" в автоматическом режиме.

Также он добавил, что ДТП для таких патрульных авто не редкость.

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На данный момент улицы столицы патрулируют 4 автомобиля-"невидимки".

Как известно, "фантомы" оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющие проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке. Все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

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