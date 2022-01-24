На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": названы сроки

Полицейские авто-"фантомы" / НПУ

Во вторник, 25 января, с 8 часов утра патрулировать улицы начнут полицейские авто-"фантомы". Эти машины будут без опознавательных знаков. Их предназначение - следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, на данный момент с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто называть не будут.

"Фантомы" будут оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющие проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке.

Все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

В "фантоме" будут патрулировать инспекторы, которые в случае грубых нарушений ПДД согласно требованиям статьи 35 ЗУ "О Национальной полиции", будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях.

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При автоматической фиксации считывается и распознается номерной знак с последующей проверкой в базах данных.

Напомним, В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафных баллов для водителей. Как только их число достигнет 12 – водителя временно лишат права управления транспортным средством.

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