На украинских дорогах появятся полицейские "фантомы": названы сроки

Все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки автомобиля.
Во вторник, 25 января, с 8 часов утра патрулировать улицы начнут полицейские авто-"фантомы". Эти машины будут без опознавательных знаков. Их предназначение - следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, на данный момент с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто называть не будут.
"Фантомы" будут оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющие проводить измерения скорости, как при движении, так и при остановке.
Все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.
В "фантоме" будут патрулировать инспекторы, которые в случае грубых нарушений ПДД согласно требованиям статьи 35 ЗУ "О Национальной полиции", будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях.
При автоматической фиксации считывается и распознается номерной знак с последующей проверкой в базах данных.
Напомним, В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафных баллов для водителей. Как только их число достигнет 12 – водителя временно лишат права управления транспортным средством.
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