"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране

Блогер из Одессы извинилась за свои заявления в адрес Украины / Instagram.com/missverona_

Инстаграм-блогеру missverona 1 июля не удалось вылететь из аэропорта Борисполь по причине задержки рейса. Из-за этого она подвергла оскорблению Украину, авиакомпанию и аэропорт, назвав их "самыми кончеными". Позже она попыталась объяснить свои слова и извинилась. Девушка утверждает, что "Украина – норм" и "люди в ней тоже". Однако в Киеве, по ее мнению, агрессивные люди.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала сообщение с названием "Украина, или почему меня хотят убить в родной стране". По ее словам, люди, которые живут с ней на одной земле, угрожают ей и собираются группами. В аэропорту Борисполь ей понадобилась помощь, однако представительницы авиакомпании якобы проигнорировали девушку.

"На своей странице я выложила историю, где сказала "ненавижу страну и людей в ней", но хочу сказать, что, как бы глупо сейчас не звучало, я сделала ошибку, потому что была напугана и расстроена", - отметила блогер.

Далее девушка, рассуждая о ситуации, сказала об Украине, что она "любит эту страну" и поэтому живет в Одессе, хотя у нее есть "деньги, чтобы жить в любой стране мира". При этом она жалуется на национализм.

"Я не люблю власть, которая сталкивает нас лбами, не люблю менталитет и процветающий национализм. За мою ошибку меня хочет уничтожить мой народ, который кричит, что хочет в Евросоюз", - утверждает блогер.

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Она упрекнула украинцев за разобщенности и атаки друг на друга и заговорила о "нацизме".

"Я против украинской власти и против нацизма, у нас свобода слова и выбора, мы сильная и независимая страна", - заявила девушка.Читайте такжеНе попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

При этом она пожаловалась, что ее обвиняют в эскорте и искусственной внешности и сказала, что "неоднократно перечисляла деньги на лечение украинских детей, на детские дома и животных".

Также девушка подчеркнула, что является патриотом Одессы и попросила "не посылать ее в Россию" и не унижать из-за "совершенной в агрессии ошибки".

Оскорбительные заявления в адрес Украины