Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома/ Коллаж УНИАН, Reuters

Для русских оккупантов процесс оправления "большой" физиологической потребности ‒ определенного рода ритуал или послание. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий психоаналитически ориентированного психолога Марины Зубрицкой.

"Первое, что приходит в голову, - запугивание. Дети в возрасте до трех лет могут играть калом, пачкать им все вокруг, какать-писать в запрещенных для этого местах и тому подобное. В бессознательном желании напугать взрослых, как-то найти на них, больших и грозных, управу. Как правило, если такое происходит с детьми на регулярной основе, мы задумываемся, за что ребенок может нам мстить или почему хочет нас напугать?", ‒ говорит она.

Зубрицкая утверждает ‒ сильно боялись. И хотели настолько грязным способом добиться хоть какого-то покоя с самоутверждением.

"Скорее всего, оккупанты бессознательно боялись. Чувствовали себя брошенными и атакуемыми, завидовали. Они бессознательно избрали такую форму контроля окружающих. Отвращение - сильная эмоция. С ее помощью можно результативно деморализовать людей, лишать их банально желания тебя трогать или связываться. Так можно устанавливать "свою повестку дня". Чем ужаснее и отвратительнее действо, тем выше может быть контроль. Если я способен размазать собственные фекалии по стенам, значит, ты должен понимать, с каким безбашенным чуваком ты имеешь дело, понимать и бояться", ‒ сказала психолог.

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Напомним, ранее в селе Колесниково (Сумская область) солдаты из российской оккупантской армии устроили новое бесчинство.

Как сообщается, солдаты армии агрессора выгнали во двор целую семью и поселились в их частном доме. Через несколько суток оккупанты ушли и оставили после себя разоренное помещение. Оно оказалось все загажено мусором ‒ в том числе многочисленные упаковки от сухого пайка, который выдают захватчикам.

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