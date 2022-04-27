УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома

27 апреля 2022, 17:27

психолог Марина Зубрицкая утверждает ‒ агрессоры испытывали большой страх. И пытались таким неприглядным способом успокоиться и самоутвердиться.

Техника
Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома/ Коллаж УНИАН, Reuters

Для русских оккупантов процесс оправления "большой" физиологической потребности ‒ определенного рода ритуал или послание. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий психоаналитически ориентированного психолога Марины Зубрицкой.

"Первое, что приходит в голову, - запугивание. Дети в возрасте до трех лет могут играть калом, пачкать им все вокруг, какать-писать в запрещенных для этого местах и тому подобное. В бессознательном желании напугать взрослых, как-то найти на них, больших и грозных, управу. Как правило, если такое происходит с детьми на регулярной основе, мы задумываемся, за что ребенок может нам мстить или почему хочет нас напугать?", ‒ говорит она.

Зубрицкая утверждает ‒ сильно боялись. И хотели настолько грязным способом добиться хоть какого-то покоя с самоутверждением.

"Скорее всего, оккупанты бессознательно боялись. Чувствовали себя брошенными и атакуемыми, завидовали. Они бессознательно избрали такую форму контроля окружающих. Отвращение - сильная эмоция. С ее помощью можно результативно деморализовать людей, лишать их банально желания тебя трогать или связываться. Так можно устанавливать "свою повестку дня". Чем ужаснее и отвратительнее действо, тем выше может быть контроль. Если я способен размазать собственные фекалии по стенам, значит, ты должен понимать, с каким безбашенным чуваком ты имеешь дело, понимать и бояться", ‒ сказала психолог.

Читайте также"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"

Напомним, ранее в селе Колесниково (Сумская область) солдаты из российской оккупантской армии устроили новое бесчинство.

Как сообщается, солдаты армии агрессора выгнали во двор целую семью и поселились в их частном доме. Через несколько суток оккупанты ушли и оставили после себя разоренное помещение. Оно оказалось все загажено мусором ‒ в том числе многочисленные упаковки от сухого пайка, который выдают захватчикам.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
оккупация новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителемВезунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВ Украину идет невероятная жара и сильные грозы Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому праздникуПоздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - экспертПутин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляКак привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреля
Поддержите Главред

Последние новости

17:40

iPhone в России превращается в "кирпич": приложения удаляются, а аккаунты хитрецов блокирует Apple

17:31

Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля

17:27

Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома

17:09

Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомВидео

16:50

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантовВидео

Реклама
16:43

Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУВидео

16:26

13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистовВидео

16:11

Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомалимнение

15:50

Ступка объяснил, почему отсиживается заграницей и не защищает Украину

15:45

Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - ПесковВидео

15:44

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

15:38

"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

15:07

Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаевВидео

14:52

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

14:48

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

14:41

Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путинумнение

14:28

"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

14:05

Британия "дала добро" Украине на использование своего оружия для ударов по территории РФ

14:04

Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак

13:59

Путин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатораВидео

Реклама
13:57

"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезераВидео

13:30

Турция надеется, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров уже в ближайшие дниВидео

13:25

Козловский "проклял и послал куда подальше" своих родных в Москве

12:53

Популярный российский телеведущий осудил войну с Украиной и покинул РФ: "Россия мне не мать"

12:47

"Божественное вмешательство" : в ОП прокомментировали взрывы в трех областях РФВидео

12:41

Последний резерв Путина: почему России позарез нужно втянуть Приднестровье в войну против Украинымнение

12:30

Туалетную бумагу и картины: СМИ узнали, что брал в поездки принц Чарльз

12:26

Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев" - АрестовичВидео

12:02

"Когда не будет чем напихивать брюхо": Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунтыВидео

11:45

"Твой долг - стереть украинскую нацию с лица земли": РПЦ призывает солдат к геноциду

11:23

Украина уже одержала стратегическую победу над Россиеймнение

11:21

В Северодонецке священник УПЦ МП "сливал" оккупантам информацию о ВСУ

11:20

ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА", который впервые применили на войне в УкраинеФото

11:14

"Плохие новости для РФ": Подоляк прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн

10:59

Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизни

10:47

Forbes назвал пять признаков краха путинского режима в РФВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

10:29

"Кастрировать" военную мощь РФ: в США объявили, каким видят исход войны в Украине – CNNВидео

10:14

"Он гей, женился на Пугачевой ради денег!": Симоньян коробит от правды Галкина о войне в Украине

09:51

Бывший друг Путина рассказал, кто должен был стать преемником диктатора РФ вместо Медведева

Реклама
09:37

Российская "сушка" и "алигатор" превратились в груду металла: ВСУ уничтожили 7 воздушных целейВидео

09:32

Испугались и сдали позиции орков: украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на ЗапорожьеФотоВидео

09:19

Молдова рискует пренебречь шансом расправиться с Приднестровьеммнение

09:09

ВСУ вернули под контроль Киева три населенных пункта в Николаевской области - Геращенко

08:48

Взрывы прогремели в Курске и Воронеже, под Белгородом пылает склад боеприпасовВидео

08:48

Как получить возмещение за поврежденное войной имущество: подать заявку в "Дии"

08:35

Наступление оккупантов продлится еще 7-10 дней, далее РФ выдохнется - Жданов

08:12

Россиянка набросилась на украинку в Швеции и растерзала украинский флагВидео

07:49

На Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантовВидео

07:25

ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: вражеский ЗРК Стрела-10 пошел за русским кораблем

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять