"Путин – это современный Гитлер, ему пора готовиться к гробу" – Данилов

Секретарь Совбеза сравнил Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Алексей Данилов жестко высказался в адрес Владимира Путина / УНИАН, Reuters

Президенту РФ Владимиру Путину нужно "к гробу готовиться, а не к выборам", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"А что касается российского общества – у меня всегда возникает вопрос: "А где оно?". Путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы не можете даже свою мысль вслух произносить. Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в России", – сказал он в эфире Суспильного.

Секретарь Совбеза также сравнил Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Гитлер обязал евреев носить звезду Давида. Так [Путин] делает то же. Путин – это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества не существует. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением. [...] Смотрите, никаких выборов в России уже давно нет. И когда мы говорим "выборы", нужно понимать, о каком толковании идет речь", – добавил Данилов.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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