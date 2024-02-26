Путин 'присоединил' украинские территории к 'южному округу' России

Москва вновь издает незаконные указы, противоречащие здравому смыслу.

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Путин не хочет завершения войны / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, командование Объединенных сил ВСУ

Оккупированные Россией украинские территории кремлевский диктатор Владимир Путин присоединил к "южному военному округу", говорится на сайте Кремля.

Согласно тексту "указа", в этот округ оккупированные Крым, часть Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей незаконно вошли вместе с Дагестаном, Северной Осетией и Ростовской областью.

Также указывается, что "документом" Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

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Переговоры с Россией

В интервью скандальному трамповскому пропагандисту Такеру Карлсону Путин заявил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

"Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова ли? Да мы не отказывались! Они же [Украина] публично отказались. Ну что ж, пусть отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - заявил диктатор.

В Институте изучения войны ранее объясняли, что любое прекращение огня на войне в Украине пойдет на пользу стране-агрессору России. Российские призывы к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы исключить обязательства по вступлению в НАТО или Европейский Союз.

Что надо знать о попытке аннексии оккупированных территорий Украины? В 2014 году Россия оккупировала и впоследствии аннексировала Крым путем псевдореферендума. Аннексия по большей части не была признана международным сообществом и была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН. В том же году российские террористы на востоке Украины провозгласили образование "ДНР" (в Донецкой области) и "ЛНР" (в Луганской области). 21 февраля 2022 года Россия признала независимость этих квазигосударственных образований. В сентябре 2022 года подконтрольные Кремлю "руководители" квазиобразований объявили о проведении "референдумов" о присоединении к России. За несколько дней Россия "официально" аннексировала четыре области Украины-Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. При этом в Херсонскую область в составе РФ оккупационные власти "добавили" оккупированные на то время части Николаевской области — город Снигиревку и прилегающий район, а также западную часть Кинбурского полуострова, пишет Википедия.

Аналитики добавили, что Путин стремится к тому, чтобы ослабить Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей России в Формуле мира Зеленского, но только во время второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру, в свою очередь, отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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