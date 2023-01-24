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Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNN

24 января 2023, 16:03
По данным журналистов, директор ЦРУ Уильям Бернс встречался с Владимиром Зеленским чтобы передать данные по поводу планов Путина о мобилизации.
Путин, призывники
Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNN/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин понимает, насколько непопулярной в стране-агрессоре была первая мобилизация в конце 2022 года – и не хочет повторения ситуации, при которой сотни тысяч российских мужчин призывного возраста бежали из РФ от призыва. Потому он пока еще и не принял окончательное решение о второй волне мобилизации. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, недавно директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским – ровно для того, чтобы передать украинскому лидеру данные об оценках США относительно планов Путина о мобилизации.

"Мы не думаем, что Путин уже принял решение, особенно в отношении того, когда это сделать. Он почти наверняка обеспокоен негативными последствиями для общества и негативными экономическими последствиями", - сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

Тем не менее, эксперты Пентагона говорят – не исключено, что Путин и его генералы диктатор рассматривают возможность еще одной мобилизации ради призыва в войска 200 тысяч человек.

Новая волна путинской мобилизации

Аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия пытается создать двухмиллионную армию.

Другие новости:

мобилизация Владимир Путин война России и Украины
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