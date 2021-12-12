Путин выдвинул Украине новую претензию: вспомнил о долгах и имуществе СССР

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина не передала России заграничное имущество бывшего СССР.

Как подчеркнул он в эфире пропагандистского канала Россия-1, при этом РФ оплатила внешние долги, оставшиеся после развала Союза.

"В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза - за все бывшие союзные республики", - сказал хозяин Кремля.

По его словам, на этот шаг РФ пошла в расчете на то, что республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", - утверждает Путин.

Реклама

Долги и имущество СССР: в чем суть спора

Ранее Украина отказалась признавать претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.

При этом Украина осталась единственной из всех бывших республик СССР, не урегулировавшей проблему распределения активов Советского Союза.

Позиция Украины состоит в том, что сумма долгов, которые Россия выплатила за Украину, составляет не более 14 миллиардов долларов. Тогда как общая стоимость зарубежного имущества СССР, по разным данным, достигает 300-400 миллиардов долларов. Таким образом, выплаченный Москвой долг становится значительно меньшим, нежели те почти 17 процентов активов СССР, составляющих украинскую долю по соглашениям 1991 года.

Читайте такжеБайден поддержал Зеленского насчет переговоров с Путиным: в ОП раскрыли детали

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление заместителя госсекретаря США Нуланд, которая сказала, что Россия стремится воссоздать СССР. Он рассказал о том, что сегодня восстановить такое государство не представляется возможным.

Также он добавил, что на территории стран постсоветского пространства существуют "продвинутые" союзные структуры, однако ни одна из них не является попыткой заново создать СССР.

Читайте еще: