"Воссоздать СССР невозможно": у Путина признали крах имперских планов

СНГ, ЕАЭС и Союзное государство России с Беларусью – прогрессивные структуры, но это не попытка воссоздать СССР, сказал Дмитрий Песков.
На постсоветском пространстве существуют прогрессивные структуры, такие как СНГ, ЕАЭС и Союзное государство России и Беларуси, однако это не СССР. Сегодня невозможно воссоздать Советский Союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, в ответ на заявление заместителя госсекретаря США Нуланд, которая сказала, что Россия стремится воссоздать СССР, он рассказал о том, что сегодня восстановить такое государство не представляется возможным.Читайте такжеОкружение Горбачева поведало главную причину распада СССР
"Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - считает Песков.
Также он добавил, что на территории стран постсоветского пространства существуют "продвинутые" союзные структуры, однако ни одна из них не является попыткой заново создать СССР.
"Это и СНГ, и более продвинутые организации по интеграции, такие как ЕАЭС, и еще более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Беларуси. Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться", - подчеркнул Дмитрий Песков.
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