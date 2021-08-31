"Пятками в телевизор": в Сети показали, какую "конуру"-квартиру в Киеве продают за 33 тысячи

В Сети показали, какую "конуру"-квартиру в Киеве продают за 33 тысячи / OLX

Пользователи украинского сегмента Сети в Киеве продают так называемую смарт-квартиру (площадью в 20 квадратных метров) за 33 тысячи долларов США. Фото такой квартиры-"кладовку" опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook пользователь Клим Братковский.

"Это лучшее дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 этаже (очевидно, нежилая недвижимость), продается за дорого. Порадовали розетки в душе и телевизор в ногах", − подписал снимок автор поста.

Судя по опубликованным фотографиях на сайте бесплатных объявлений, то в жилье категорические мало места. И туда даже не поместился крупный матрас.

Сама находится на улице Светлицкого (жилой массив Виноградарь).

"Продается 1-комнатная квартира в новом доме по улице Светлицкого, 35 на 1/17 этажного дома площадью 20 м. кв. В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду. Отличная инфраструктура садики, школы, торговые центры", − именно так описывает квартиру продавец.

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Напомним, ранее жители Оболонского района Киева заметили в окне одной из квартир новогоднюю елку.

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", – написал автор публикации в Facebook.