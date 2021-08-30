Украинцам грозит выселение и продажа квартир: что нужно знать о долгах по коммуналке

Украинцы рискуют лишиться квартиры за долги по ЖКХ / УНИАН

В Украине неоплата коммунальных услуг может привести к выселению должника из квартиры, рассказал адвокат и кандидат юридических наук Денис Головин.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, большие долги по коммуналке могут закончиться для владельца недвижимости принудительной продажей его жилья.

Выселение и продажа квартиры за долги по ЖКХ

Адвокат говорит, что если сумма задолженности должника за ЖКУ превысила 20 минимальных зарплат (120 тысяч грн.), исполнитель вправе наложить на единственное жилье такого должника арест.

В случае отказа должника исполнять решение суда или отсутствия у него доходов, другого движимого или недвижимого имущества, арестованное имущество в дальнейшем может быть продано.

На такую крайнюю меру могут пойти лишь при отсутствии у должника достаточных средств или движимого имущества.

Реклама

Читайте такжеУдар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами

В первую очередь при взыскании обращается внимание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. И в последнюю очередь — на жилой дом или квартиру, где он фактически проживает.

Задолженность по коммуналке: как в Украине отбирают недвижимость

Предоставитель услуг, которому задолжал потребитель, сначала обращается в суд для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства. После этого предприятие обращается в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, которые и начинают принудительное взыскание долга, в частности, путем наложения ареста на имущество.

Принудительное взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги после соответствующего решения суда или судебного приказа осуществляет государственный или частный исполнитель, подчеркнул Головин.

Читайте такжеУкраинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание"

У кого не имеют права забирать жилье

Юрист уточнил, что нельзя арестовать квадратные метры, если у человека:

отсутствует право распоряжаться недвижимостью (аренда жилья и "прописка" не является основанием для изъятия жилплощади);

жилой объект находится в залоге;

в квартире "прописан" человек с ограниченными физическими или умственными способностями.

отобрать квартиру или дом, если это единственное жилье, также невозможно, придется искать другие законные способы воздействия.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).