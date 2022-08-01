Ракетные удары по Москве: Тука назвал цели для ВСУ

Украина может наносить удары по территории РФ, считает Георгий Тука / Фото DVIDSHUB Flickr

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Украина имеет право наносить удары по территории страны-агрессора.

"Получение дальнобойных ракет, конечно, откроет новые возможности для наших ребят, вне всякого сомнения. Мне бы очень хотелось, чтобы наши американские партнеры прекратили связывать нас по рукам и ногам требованием не обстреливать территорию России", - подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.

Он убежден в том, что нанесение упреждающих ударов по военным объектам, которые находятся на территории как России и Беларуси – это вопрос безопасности нашей страны: "Уже давно и Россия, и Беларусь заслуживают того, чтобы получить в ответ определенные действия".

Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара по центру принятия решений в Москве с помощью новейшего западного оружия, Тука добавил: "Я не вижу причин, почему мы должны останавливаться, что нас должно от этого останавливать".

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HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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