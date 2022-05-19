Были на вооружении только у США и Израиля: ВСУ "обкатали" американские пулеметы М240

Теперь с их помощью наши защитники будут уничтожать оккупантов.
Вооруженные силы Украины могут еще эффективнее давать отпор российским оккупантам. Так, на вооружении у Сил территориальной обороны Запорожской области появились американские пулеметы М240.
Ранее такие пулеметы находились только на вооружении Вооруженных сил США и Армии обороны Израиля. Теперь же это оружие освоили и успешно применяют наши защитники.
Калибр оружия – 7,62 миллиметра. В Сети появилось первое видео, на котором видно, что наши защитники успешно освоили технику.
Пулемет М240
М240- это модификация бельгийского FN MAG производства США. Он широко применяется пехотой, чаще всего стрелковыми ротами, а также устанавливается на наземный транспорт, катера и вертолёты.
Читайте такжеБеспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионовПредставляет собой автоматическое оружие, построенное по схеме с газовым приводом автоматики и запиранием ствола качающимся в вертикальной плоскости рычагом.
Ранее мы сообщали, что украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.
Ранее бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и с помощью британских ракет Brimstone, выпущенных с наземных пусковых установок.
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