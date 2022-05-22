Рашистов стерли в порошок: пропагандист РФ навел ВСУ на российские позиции на Луганщине

Уничтожение самоходного миномета РФ Тюльпан / Скриншот

Российский пропагандист Александр Коц стал "наводчиком" на позиции оккупантов РФ, по которым нанесли результативный удар Вооруженные силы Украины.

В результате удара ВСУ был ликвидирован 240 мм самоходный миномет Тюльпан армии РФ, рассказали в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что с помощью Тюльпана орки уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушали дома Северодонецка. Артиллеристы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 24 ОМБр имени короля Даниила сначала выманили его из ангара, а затем уничтожили.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку", - добавили в Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

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