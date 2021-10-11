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Ребенка превратили в "слугу" и няньку: всплыли жуткие детали убийства школьницы на Закарпатье

11 октября 2021, 10:11
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Cоциальные службы вовремя не отреагировали на сигналы родного отца ребенка о жестоком обращении.

Девочка погибла в результате жестокого избиения отчимом-уголовником / Скриншот

От том, что погибшая в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье в результате избиения отчимом-уголовником Сергеем 10-летняя Майя страдает от насилия, знали многие.

Местные жители говорят, что девочка была запугана и всего боялась. Родители сделали ее нянькой для меньших, уборщицей в доме и сиделкой за кроликами, говорится в сюжете ТСН. Она часто пропускала уроки. А в школе объяснением мамы ребенок постоянно болеет, верили на слово.

Классная руководительница уверяет, хотела, чтобы с Майей поговорил школьный психолог, но не успела. Видимо к тому психолога было очень далеко идти.

Отмечается, что социальные службы вовремя не отреагировали на сигналы родного отца ребенка о жестоком обращении.

В последний раз - за неделю до смерти своей дочери отец Маи обратился уже в областной социальной службы в Ужгороде. На приеме он сообщил, что ребенка заставляют много работать, ухаживать за другими детьми и бьют.

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Журналисты говорят, что об ужасной ситуации, в которой находится ребенок, в службе по делам детей оказывается знали давно. И не только они, но и ювенальная полиция. При этом соцслужбы искали транспорт, чтобы приехать на место, однако отложили поездку из-за выходных.

"Спасти девочку не приехал никто. А утром 3 октября - Майя умерла от побоев. По словам соседей, стулом по голове", - добавили авторы материала.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области 34-летний мужчина избил свою 10-летнюю приемную дочь, а утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.

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новости Закарпатья убийство
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