РФ хотела захватить ключевые города Украины за два дня, но Путину дали недостоверные данные - разведка

Блицкриг Путина с треском провалился / скриншот

Российская армия планировала захватить ключевые города Украины за два дня войны. Речь идет о Харькове, Херсоне и Киеве.

Блицкриг Путина с треском провалился, ведь за пять суток украинская армия отбила все атаки врага по этим городам, сообщают в разведке ВСУ, пишет "УНИАН".

По данным разведки, планы россиян не удалось реализовать, поскольку разведка РФ предоставила Путину недостоверные данные о мощи Вооруженных сил Украины.

Украинские разведчики также заявили, что РФ тратит на войну с Украиной 20 млрд долларов ежедневно.

Читайте такжеВ Харькове под обстрел Градами попала целая семьяРанее мы сообщили, что жители Городни заблокировали движение российской военной техники, которая двигались к областному центру. Местные жители остановили оккупантов и перегородили им дороге. Те вынуждены были ехать обратно в сторону Сеньковки, откуда до этого приехали.

В Корюковке на Черниговщине местные жители вышли с общиной и остановили движение войск оккупантов РФ. Колонна военных подразделений из-за этого вышла из города.

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