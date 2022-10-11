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РФ может повторить массированную ракетную атаку по Украине через неделю – эксперт

11 октября 2022, 19:50

На подготовку к ракетной атаке такого уровня требуется от недели до 10 дней времени, отмечает эксперт.

Российская ракета, Роман Свитан
РФ может повторить массированную ракетную атаку по Украине через неделю – эксперт/ УНИАН

Россия готовилась к массированной ракетной атаки по Украине, которую осуществила 10 октября, около 10 дней. Поэтому если страна-агрессор захочет повторить подобную по масштабам атаку, ей снова нужно будет время на подготовку.

Повторная атака может произойти не раньше, чем через неделю. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Я думаю, что вчера (10 октября – ред.) был пик того, что смогли сделать россияне. Была многоэшелонированая атака разноскоростными и разновысотными ракетами, включая и дроны-камикадзе. Скорее всего, эта атака готовилась неделю, может, дней 10", – отмечает эксперт.

По словам Свитана, если бы РФ хотела осуществить несколько волн ракетной атаки, то следующая такая волна была бы вечером 10 октября.

Ранее блогер и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ракетная атака по всей Украине планировалась Россией еще 7 октября, в День рождения Путина.

Также Коваленко отметил, что такие атаки могут продолжаться, чтобы удерживать напряжение в украинском обществе. Однако их интенсивность будет уменьшаться. Оккупанты не смогут проводить обстрелы 24/7, неделю или две подряд. Всё из-за того, что они не имеют таких ресурсов.

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