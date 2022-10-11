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"Процесс распада уже начался": Пионтковский рассказал, какие территории потеряет Россия

11 октября 2022, 19:32

Процесс распада России начался, а дальше уже будет по инерции, считает публицист.

Пионтковский, Путин
Пионтковский рассказал, какие территории потеряет Россия / скриншот

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад России уже начался, дальше будет происходить все по инерции.

В эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Єдині новини" он отметил, что все началось из Чечни.

"Кадыров в каждом своем заявлении, между прочим, подчеркивает, что он не какой-то губернатор маленького региона, а руководитель "независимого" государства Ичкерии и что он находится в конфедерации с Россией и в личной унии с Путиным. Путин проиграл войну Чечне. И он договорился платить большую финансовую дань Кадырову, а он за это формально декларирует пребывание в составе РФ и, кроме этого, участие в военных авантюрах Путина. Его (Путина – ред.) ненавидят все силовики. Как он уйдет от власти, Кадыров вместе с армией вернется в Чечню и будет защищаться от РФ. Процесс распада начался, а дальше уже будет по инерции – другие кавказские регионы", - отметил он.

По мнению Пионковского, самая страшная опасность для Российской Федерации во время распада – это Дальний Восток. Эксперт отметил, что Китай с радостью отберет эти земли.

"Самая страшная опасность для России – это Дальний Восток, где лидер Китая наблюдает за ситуацией. Он же подтолкнул Путина на эту войну, потому что при любом результате президент КНР выигрывал. Если бы Украина не устояла, Америка не предоставила ни одной военной помощи Украине, то это был бы таким позором США, что фактически она исчезла бы как мировое государство. И президент Китая за 2 недели взял бы Тайвань, никто бы его не защищал. Если выиграет Америка, в России начнется распад, во время которого китайцы реализуют свою давнюю национальную мечту - вернуть свои земли в состав РФ", - подытожил он.

Ранее генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Запад не хочет, чтобы Россия распалась на небольшие государства. А причиной этого есть риск бесконтрольного распространения ядерного оружия в случае распада РФ.

Также мы писали, что глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Андрей Пионтковский
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